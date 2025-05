Presidente de Direitos Humanos da OAB SBC palestra Cátedra Unesco

O advogado Ariel de Castro Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, fará nesta segunda (5) palestra na Universidade Metodista de São Paulo. O evento é promovido pelos programas de pós graduação em Ciências da Religião, Comunicação Social, Educação e Psicologia da saúde da instituição, por meio da Cátedra Unesco de Comunicação, coordenada pelo professor doutor Antonio Roberto Chiachiri.

O seminário 'Mesa Redonda com o Tema Educação para a Cultura de Paz, Religião, e o autoconhecimento: caminhos para o Desenvolvimento Humano', será realizado no Auditório Sigma da Universidade Metodista de São Paulo, a partir das 9hrs da manhã.

O especialista deve falar sobre a necessidade da implementação da educação para a cultura de paz em todos os ciclos de ensino no País, do ensino infantil à pós graduação, como uma das formas de enfrentar os altos índices de violência, que fazem do Brasil um dos Países mais violentos do Mundo. “O Brasil tem 2,7% dos habitantes do Mundo, mas registra 10% dos assassinatos do planeta. A educação para a Cultura de Paz é uma das principais formas de enfrentar esse quadro dramático”, afirma o advogado, que atualmente também é presidente de honra do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo e consultor da Organização Não Governamental humanitária internacional World Vision (Visão Mundial), que atua na defesa e proteção de crianças e jovens no Brasil e em mais de 100 Países do Mundo.