Marcelo Lima assume Consórcio e terá Guto Volpi como vice

Os prefeitos do Grande ABC se reuniram agora há pouco e o Diário apurou que decidiram a nova presidência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que será oficializada amanhã, durante assembleia. O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), vai assumir a presidência e terá Guto Volpi (PL), chefe do Executivo de Ribeirão Pires, como vice.

Apesar de ainda não ter retornado à entidade, o prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), confirmou que participará ''''como ouvinte'''' da reunião de amanhã. O município deixou a entidade em 2023, juntamente com São Bernardo, mas o liberal já deu indícios de que pode voltar à integrar o Consórcio.

Marcelo Lima oficializou o retorno à entidade no começo do mês, após dois anos de ausência. Atualmente, o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), preside interinamente o colegiado.