Charge - 27 de janeiro de 2025

O total de áreas atingidas por queimadas no Grande ABC cresceu 300% em 2024. De janeiro a dezembro, 88 hectares – o correspondente a 880 mil m² – foram consumidos pelo fogo nas sete cidades, enquanto que em 2023 foram 22. Segundo dados do Monitor do Fogo do MapBiomas, a extensão do território afetado pelas chamas na região foi a maior já registrada desde o início da contabilização, em 2019.

São Bernardo é responsável por quase metade (47,7%) do total de áreas queimadas. O município contabilizou no ano passado 42 hectares de área de vegetação afetados pelo fogo, sendo todos no mesmo local, em braço da Represa Billings, conforme explicou a pesquisadora do MapBiomas Mata Atlântica e MapBiomas Fogo, Natalia Crusco.