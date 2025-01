Inter de Milão goleia o frágil Lecce e pressiona o líder Napoli

Diante de um adversário tecnicamente inferior, que luta contra o rebaixamento, a embalada Inter de Milão não encontrou dificuldades para golear o Lecce por 4 a 0, no estádio Via del Mare, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, ampliando sua série invicta para 16 partidas na competição, sendo 13 triunfos.

Com o resultado, o vice-líder do Italiano chegou a 50 pontos e volta a ficar a apenas três pontos do Napoli, com uma partida a menos do que o líder. O Lecce, por sua, soma apenas 20, próximo à zona de rebaixamento.

Com a bola rolando, bastaram 6 minutos para que Frattesi inaugurasse o placar para os visitantes, tocando a bola para a meta vazia após receber o passe de Marcus Thuram. Carlos Augusto, ex-lateral do Corinthians, balançou a rede aos 25 minutos, mas teve o tento anulado após revisão do VAR. Coube a Lautaro Martínez, aos 39, ampliar a vantagem com um potente chute de fora da área.

A Inter continuou pressionando no segundo tempo, segurando os anfitriões no campo de defesa. Aos 12 minutos, Dumfries acertou o ângulo esquerdo do goleiro Falcone e fez 3 a 0 para a equipe do técnico Simone Inzaghi.

Abatido em campo e sem qualquer poder de reação, o Lecce tentava evitar um placar ainda mais elástico. Nem nisso o clube da casa teve sucesso, já que Taremi, quatro minutos depois, converteu pênalti cometido por Falcone, fez 4 a 0 e deu números finais ao confronto.

Na próxima rodada, a Inter faz o clássico de Milão diante do rival Milan, no estádio San Siro, no domingo, às 14h (horário de Brasília). Antes, na sexta-feira, às 16h45, o Lecce visita o Parma em duelo de ameaçados pela degola no Italiano.

Em outro jogo da rodada, neste domingo, a Roma derrotou a Udinese por 2 a 1, de virada, e também confirmou a boa fase no campeonato nacional, alcançando a quarta vitória nos últimos seis jogos - além de dois empates. Assim, a equipe da capital chegou a 30 pontos na tabela, na nona colocação, duas acima da Udinese, que permanece com 26 pontos.

Fora de casa, a equipe comandada por Claudio Ranieri foi para o intervalo com derrota parcial por 1 a 0, gol de Lucca, mas conseguiu a virada na etapa complementar em dois gols de pênalti convertidos, respectivamente, por Pellegrini e Dovbyk.

Na próxima rodada, a Roma põe o bom momento à prova contra o líder Napoli, no domingo, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Olímpico. Já a Udinese busca a recuperação no sábado, às 11h, em casa, diante do Venezia.