Marcelo Lima quer Centro fora do papel: ‘senão vira politicagem’

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), entregou hoje pela manhã o Centro de Emergências Climáticas e afirmou durante o evento que quer o equipamento fora do papel, “senão vira politicagem”.

“Não adianta ficar olhado nas emissoras (de TV) a questão do aquecimento global, da poluição. Agora São Bernardo está participando desse debate. Portanto, isso não vai resolver nada se ficar apenas na assinatura e no decreto. Aí vira politicagem. Tem de sair do papel e ter ações na prática”, pontuou.

A secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal, Ruth Cristina Ramos, corroborou as declarações do prefeito ao afirmar que as mudanças climáticas já são pautadas nas discussões, mas o poder público tem de transformar em ações práticas. A secretária destacou que o Centro está na fase 1 e que as próximas etapas ainda estão em elaboração.

“Lidar com as mudanças climáticas é trazer tecnologia de ponta para o planejamento. O poder público e a sociedade devem institucionalizar esse debate. Quando falamos de fazer um Centro, passamos a inserir o planejamento climático no nosso dia a dia. Uma coisa é o Meio Ambiente e a Defesa Civil lidando com as mudanças climáticas, outra é ter (a atuação conjunta) a Secretaria de Esportes, de Saúde, da Assistência Social. É unir forças para fazer acontecer, de preferência, na prevenção e no planejamento”, disse.

Entre as ações previstas pelo Centro de Emergências está pautar a discussão das mudanças climáticas e das ações preventivas nas escolas da cidade. “Vamos levar para a educação esse debate, a fim de que as crianças possam nos ajudar para o futuro. Isso é governar pensando em médio e longo prazos. Pensando na cidade daqui a 40, 50 anos e ao mesmo tempo pensar no país e no mundo”, afirmou o prefeito.

ENERGIA SOLAR NAS UBSS

Durante a coletiva, Marcelo Lima anunciou que, por meio de doação da iniciativa privada, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) passarão a contar com energia solar. A formalização da ação será finalizada

na próxima semana.

“Até o final de fevereiro as nossas UBSs terão energia solar. A iniciativa privada está doando para o município, para cada unidade, telas de captação energia (solar). Isso fará com que cada Unidade Básica de Saúde não tenha mais conta de energia”, afirmou o prefeito.