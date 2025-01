Árvore impede circulação em rua da Vila Metalúrgica

A chuva da sexta-feira seguiu trazendo consequências à região pelo menos até a manhã de hoje, na Vila Metalúrgica, em Santo André. Eram 10h quando uma árvore de mais de 5 metros caiu no cruzamento da Avenida Nova York com a Rua Assunção, impedindo a passagem de pedestres e veículos.

Segundo moradores ouvidos pelo Diário, não houve registros de feridos com a queda. Em apuração da reportagem junto às sete prefeituras da região, esta foi a única árvore a ir ao chão em consequência da última tempestade.

Para desviar dos galhos, motoristas precisaram utilizar, mesmo na contramão, a via paralela à praça onde aconteceu a queda. A remoção levou seis horas, segundo o eletricista Everson Santana, 41 anos. “Precisamos agradecer à Defesa Civil e Prefeitura. Moro aqui desde que nasci, foi a primeira vez que vi algo assim. E até com a vinda deles abrimos chamado para uma outra árvore que está entortando na avenida”, relata.

Segundo ele, o estrondo foi forte e despertou alguns vizinhos. Santana assegura que ninguém no entorno teria ficado sem energia. Mas com a via desobstruída, o próximo passo foi aguardar a Enel para o reparo da fiação atingida.