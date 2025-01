Deputado do PT propõe honrar Fernanda Torres

Indicada ao Oscar de melhor atriz por sua magistral interpretação da advogada Eunice Paiva (1929-2018) – mulher do ex-deputado federal Rubens Paiva (1929-1971), assassinado pela ditadura militar (1964-1985) –, no filme Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres pode ser agraciada com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, maior distinção concedida pela Assembleia de São Paulo. Pedido pelo reconhecimento da artista, que já conquistou o Globo de Ouro pelo papel, foi protocolado pelo deputado estadual Teonilio Barba (PT), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo. Na justificativa, o petista cita que o longa conta parte importante e traumática de uma história recente do Brasil e lembra que Fernanda “se destaca pela versatilidade”, já que atua também como escritora, cronista e roteirista.

Entrevista

Prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB-foto) será o entrevistado da próxima edição do podcast Política em Cena, que vai ao ar na quarta-feira (29), a partir das 19h, nas plataformas digitais do Diário. Apresentado pela jornalista Mariana Gutierrez e transmitido ao vivo, o programa se tornou um dos principais espaços de discussão das questões que preocupam a população do Grande ABC. Chefe do Executivo de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) já confirmou presença no bate-papo de 5 de fevereiro.

Nunca antes

Fazia tempo que um prefeito de São Caetano não era tão aplaudido em encontro com profissionais da área da Educação quanto foi Tite Campanella (PL) na solenidade que marcou a liberação de R$ 10 milhões para a aquisição de uniformes e materiais escolares, quinta-feira, no Cecape. Por outro lado, a ex-secretária Minéa Paschoaleto Fratelli deve ter ficado com a orelha quente. Não foram poucas as indiretas de que parte do descontentamento dos servidores com o governo foi inflado nos últimos três anos, período em que ela dirigia a Pasta.

Pistola

Por falar em Tite Campanella, o acidente na quinta-feira no Parque Linear Rei Pelé, na Avenida Kennedy, em brinquedo cuja estrutura se soltou e machucou uma criança que se divertia no local, irritou profundamente o prefeito de São Caetano. Nos próximos dias, ele deve determinar que seja feita revisão detalhada em cada um dos equipamentos do espaço, inaugurado às vésperas do encerramento da gestão anterior, para ver se foram respeitados os protocolos de segurança e qualidade exigidos pela legislação – e pelo bom senso.

Cadê todo mundo?

Prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB) vistoriou a Avenida Antonio Piranga, que integra o Projeto Rua da Gente, o qual visa estimular a ocupação de espaços públicos com atividades esportivas e de cultura, além do fomento ao comércio local. Porém, a via estava vazia, apesar de interditada ao trânsito – o que, aliás, dificulta o acesso à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Centro. Espantado, o emedebista questionou: “Cadê a gente?” O chefe do Executivo atribuiu o fracasso de público às falhas de planejamento da gestão anterior e prometeu readaptar completamente o programa.

Ora, ora...

Como gosta de apontar erros de Português cometidos por terceiros, sempre de maneira histriônica, o vereador de São Caetano Getúlio de Carvalho Filho, o Getulinho (União Brasil), virou alvo de uma turma que, para se divertir, passou a caçar escorregadelas que o nobre parlamentar dá ao manusear a última flor do Lácio. Outro dia, aborrecido com a convocação de sessão extraordinária, ele reclamou em rede social que projetos importantes haviam chegado “em cima da ora”. Riu-se muito.