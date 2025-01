Com chuva, São Caetano se torna 2ª cidade com mais moradores sem energia

A tempestade no fim da tarde desta sexta-feira (24) causou a interrupção de energia de mais de 166 mil clientes no Estado de São Paulo, segundo a Enel. De acordo com a concessionária, São Caetano é a segunda cidade mais afetada, com 5,13% da rede em apagão - o que corresponde a 4.314 moradores no escuro.

O volume em blecaute só perde para a cidade de Juquitiba, no Interior Paulista, impactado em 14,35% (8.032).

No Grande ABC, há interrupção de energia em imóveis de Santo André (1.985), São Bernardo (2.658), Diadema (174), Mauá (123), Ribeirão Pires (8) e Rio Grande da Serra (2), segundo a atualização de ocorrências às 17h30.