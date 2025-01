Amanda Kimberlly perde paciência com comentários: Eu nunca falei que era discreta

Discreta? Parece que não! Amanda Kimberlly rebateu alguns comentários que recebeu após compartilhar momentos ao lado da filha Helena, de seis meses de vida, nas redes sociais. Vale lembrar que a pequena é fruto do envolvimento que a modelo teve com Neymar Jr..

Após receber críticas por estar sendo mais ativa nas redes, indo contra a fama de discreta, Kimberlly explicou que esse rótulo foi dado a ela por terceiros.

Eu nunca falei que era discreta, isso foi criado por vocês (fakes) que começaram a me acompanhar agora. Estamos em uma plataforma onde se compartilha fotos e vídeos, não entendo o desespero de vocês quando faço uma postagem, na verdade, eu até sei [risos]. E obrigada pelo tempo dedicado a cuidar da minha vida, no fim das contas, isso só me dá mais engajamento, escreveu ela.

O comentário foi feito em uma página de notícias, no Instagram. Logo depois, ela ainda completou:

Não posso postar a minha filha porque sou discreta. Ah, vai a m***a.

Eita!