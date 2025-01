Fernanda Torres pede respeito a protagonista de Emilia Pérez

Fernanda Torres rasgou elogios para Karla Sofía Gascón, protagonista do filme Emilia Pérez. Apesar da atriz espanhola e da produção que estrela serem os principais concorrentes do Brasil ao Oscar, a intérprete de Eunice Paiva afirmou que não há rivalidade alguma entre as duas, e ainda quis trazer a público uma história gentil que compartilhou com ela.

Através das redes sociais nesta sexta-feira, dia 24, ela relatou que Karla a ajudou durante uma festa em Hollywood, onde estava se sentindo deslocada porque a mansão tinha a maior concentração de atores que já havia visto. Segundo Fernanda, foi a colega de profissão quem a apresentou para as pessoas, deixando-a confortável em estar ali: "Essa mulher me pega pela mão e vai me apresentando a todo mundo. Eu não acreditei, ela foi de um carinho comigo, uma solidariedade, ela realmente me pegou no colo e foi me botando na festa."

Torres ainda pediu para que os fãs não alimentem rivalidade: "Não vamos tratar ninguém mal e criar uma coisa de que é um contra o outro, pelo amor de Deus. Sou para sempre grata à Karla Sofía Gascón, ela está maravilhosa no Emilia Pérez."

E se declarou para a colega: "Não vamos alimentar ódio, sabe? Eu quero dizer: Karla Sofía Gascón, te amo para sempre. Uma mulher generosa, talentosa que merece todo o nosso carinho?"