Neymar Jr. flagra pai dançando com Mavie e brinca: Não basta ser só vovô

Na última quinta-feira, dia 23, Neymar Jr. flagrou o pai, Neymar Santos, se divertindo com Mavie e compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais. Nele, o vovô surge dançando com a netinha de apenas um ano de idade, fruto do relacionamento do jogador de futebol com Bruna Biancardi.

O craque, que está esperando sua segunda filha com a influenciadora, publicou o registro nos Stories do Instagram e brincou:

Peguei no flagra. Não basta ser só vovô... Tem que dançar também.

Neymar ainda exibiu um clique para lá de fofo de Mavie toda sorridente enquanto segura um celular na mão - e a imagem derreteu completamente o coração da web.

O jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, de 13 anos de idade, nascido do romance com Carol Dantas, e de Helena, de seis meses de vida, fruto da relação com Amanda Kimberlly.