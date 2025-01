No 1º de Maio, Tigre conhece primeira derrota na elite paulista

O Mirassol mostrou em duas rodadas seguidas que os clubes do Grande ABC não são páreos para a qualidade da sua equipe. Depois de arrasar o Água Santa, de Diadema, por 6 a 0, domingo, pela segunda rodada do Paulistão, o time interiorano quebrou a invencibilidade de dois jogos do São Bernardo FC com uma vitória, por 2 a 1, ontem à noite, em pleno 1º de Maio. O resultado pôs fim à campanha 100% do Tigre no Grupo D, no qual caiu para a segunda posição, com seis pontos, atrás do líder Palmeiras, com sete. Já os visitantes chegaram a seis na Chave A, que tem o Corinthians como líder, com nove, após três triunfos.

Em casa, o São Bernardo FC se atirou ao ataque, mas acabou surpreendido em contra-ataque. Aos nove minutos, Alex Alves derrubou Iury Castilho na área. Pênalti. O lateral Reinaldo, ex-São Paulo e Grêmio, não desperdiçou.

O Tigre teve duas chances para igualar, com Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel, mas pecou nas finalizações,

Na etapa final. o São Bernardo FC pressionou. O goleiro Muralha salvou o Mirassol em duas ocasiões, após chutes de Fabrício Daniel e Rodrigo Ferreira. Porém, quem ampliou foram os visitantes. Aos 33, João Victor cabeceou após levantamento de Reinaldo.

O Tigre manteve a postura ofensiva e diminuiu aos 43 minutos, após Lucas Rian cruzar na área para Felipe Azevedo completar.