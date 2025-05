Vitor Roque desencanta após 12 jogos e garante vitória do Palmeiras sobre o Vasco

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o atacante Vitor Roque, por quem o Palmeiras desembolsou R$ 154 milhões junto ao Barcelona, marcou pela primeira vez com a camisa alviverde, neste domingo. Em seu 13º jogo pelo clube, o jogador de 20 anos marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, pela sétima rodada do Brasileirão.

O gol do jovem atacante colocou os palmeirenses provisoriamente na liderança, com 16 pontos contra 15 do Flamengo, que enfrenta o Cruzeiro ainda neste domingo, às 18h30. Já o Vasco fica com sete pontos, em 13º lugar.

Mesmo com o mando de campo sendo dos vascaínos, o esperado era que o Palmeiras fosse superior na partida, o que se cumpriu até certo ponto do primeiro. O time paulista era mais perigoso. Bem posicionado, fazia boas infiltrações e usava bem os dois lados do ataque frente a um Vasco retraído no campo de defesa durante a maior parte do tempo.

Estêvão bagunçava a defesa carioca pelo lado esquerdo e se aproximava da área adversária com facilidade, mas as conclusões dos lances palmeirenses não eram dos melhores. Dedicado a marcar a saída de bola, o time de Abel Ferreira fez os vascaínos passarem sufoco para atravessar o meio-campo.

Ao longo da segunda metade da etapa inicial, contudo, os comandados do técnico interino Felipe "Maestro" passaram a executar melhor a proposta de jogo que levaram a Brasília. Mais de uma vez, emplacaram contra-ataques rápidos, liderados por Loide Augusto, que foi substituído antes do intervalo, aos 38, por causa de dores musculares.

O Palmeiras voltou mais dominante para o segundo e abriu o placar aos 15 minutos graças a marcação pressão que executou desde o início. Em uma péssima saída de bola, Hugo Moura perdeu a bola para Estêvão dentro da área e viu o garoto rolar para Vítor Roque marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde, após 12 jogos em branco.

Nos minutos que sucederam o gol, o time alviverde intensificou as ações, com ainda mais mobilidade e triangulações. Os jogadores de ataque se movimentavam de forma inteligente e confundiam os vascaínos. Na defesa, contudo, os palmeirenses vacilavam eventualmente e se submeteram a alguns riscos.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 1 X 0 PALMEIRAS

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Luiz Gustavo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho (Alex Teixeira), Tchê Tchê (Paulinho) e Loide Augusto (Garré); Rayan e Nuno Moreira. Técnico: Felipe Loureiro.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Felipe Anderson (Allan); Facundo Torres (Paulinho), Vitor Roque (Flaco López) e Estêvão (Lucas Evangelista). Técnico: Abel Ferreira.

GOL - Vitor Roque, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Henrique e Luiz Gustavo (Vasco).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 2.974.47,00.

PÚBLICO - 30.318 torcedores.

LOCAL - Mané Garrincha, em Brasília (DF).