Eduardo Minas diz que Diadema clama por justiça social

O secretário de Assistência Social e Cidadania de Diadema, Eduardo Minas (Progressistas), é morador da cidade e conheceu de perto as dificuldades pelas quais a população passa quando há ausência de políticas públicas. Segundo o progressista, a assistência social é a área mais sensível da sociedade.

“Existe uma cidade que clama por justiça social. Temos um olhar sensível (a essa questão) e estamos trabalhando para ter um município justo e socialmente correto com aqueles que necessitam da nossa atenção. Dentro das minhas origens, compreendo bem – e senti na pele – o quanto faz falta a presença do Estado. Vou trabalhar para que a prefeitura se faça presente na vida das pessoas”, destacou.

Minas afirmou que neste início de gestão o foco é a escuta dos colaboradores e da população. Ressaltou que a riqueza do serviço público passa pelos servidores e, consequentemente, pela valorização desses profissionais.

“É um processo de escuta de forma respeitosa, buscando o entendimento do que consideramos prioridades da gestão do prefeito Taka (Yamauchi, MDB). Sabemos que a estrutura pública é muito rica quando falamos em profissionais e vamos dar o devido valor a cada um deles”, pontuou

Segundo o progressista, o prefeito solicitou que a gestão das pastas seja de proximidade com a sociedade, o que vai ao encontro da personalidade de Minas, que prima por estar sempre junto da população e das instituições da cidade.

“Acredito que o agente político deve estar onde as coisas acontecem. Costumo dizer que tenho rodinhas nos pés. Quero acompanhar cada trabalho desenvolvido pelas entidades, entendendo as dificuldades do dia adia, buscando ser interlocutor dos anseios da população com o governo Taka e um facilitador para o trabalho das instituições”, destacou.

CÂMARA

O secretário afirmou que vai manter o perfil de fiscalizador que adotou como vereador. Ressaltou também que vai manter estreita relação com a Câmara, por meio de diálogo intenso, mas de forma suprapartidária, respeitando todas as bancadas.

“Além de estar secretário, estou vereador licenciado. Confio no ambiente da Câmara, que trabalha de forma isenta e em favor da sociedade. Quero trabalhar propostas e firmar políticas públicas com aquilo que entendemos que há de precioso e que é para a força da lei.”

Minas afirmou ainda que recebeu com carinho o convite para assumir a pasta de Assistência Social, tendo em vista que compreende as características da cidade e tem “uma vida em Diadema”. “É uma pasta que compreendo encantadora. Vamos aprimorar e ampliar os serviços. Quero, em conjunto com a sociedade, trabalhar para trazer a justiça e a revolução social que a população de Diadema espera.”