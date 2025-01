São Bernardo começa preparativos para campanha de combate à dengue

A Prefeitura de São Bernardo começou os preparativos para a campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos de dengue na cidade. O pontapé inicial do plano se deu em encontro, hoje, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que reuniu gestores municipais da saúde e órgãos estaduais, no Palácio dos Bandeirantes, sede da gestão paulista.





O secretário de Saúde de São Bernardo, Jean Gorinchteyn, e a adjunta da pasta, Fernanda Penatti, marcaram presença no encontro, que destacou diretrizes para ações nos municípios. Durante a reunião, o governador anunciou o repasse de R$ 228 milhões às prefeituras para apoiar o enfrentamento das arboviroses. “A primeira medida é liberar esses recursos para os municípios. Uma parcela disso é a antecipação da cota fixa do incentivo de gestão municipal e a outra metade para o enfretamento à dengue”, disse Tarcísio.





CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIAS

A reunião serviu também para tratar da criação de um Centro de Operações de Emergências (COE). O equipamento terá papel no controle da dengue no Estado. “Assinamos o decreto que instala o COE e, por meio de um painel, vamos entender a situação de cada município. Monitorando as prefeituras, teremos condições de realizar uma ação imediata, quando necessário”, acrescentou o chefe do Executivo estadual.





Diante das diretrizes elencadas, São Bernardo organiza plano de operação de campo, visando massificar a campanha. Agentes de saúde e equipes da Vigilância Sanitária vão circular pelas ruas e residências da cidade com a meta de instruir os moradores sobre prevenção e formas de evitar criadouros do mosquito. A medida tende a ser intensificada até abril, período de chuvas e calor intenso. Durante a ação, a população receberá orientações sobre sintomas e o momento ideal para procurar uma unidade de saúde.





Fernanda Penatti reforçou que os trabalhos de combate à dengue fazem parte de amplo pacote de ações da Prefeitura que visam prevenir doenças e zerar as filas de espera por exames no município. “Mais de 3 mil profissionais estão empenhados nas ações estratégicas de prevenção de arboviroses e resolução das filas represadas”, disse.





Entre 1º e 21 de janeiro de 2025, São Bernardo recebeu 224 notificações de dengue no município. Deste quadro, 20 casos foram confirmados, sendo três deles autóctones e 17 importados.