Demi, Mikey, Karla e Cynthia: conheça as atrizes que concorrem ao Oscar com Fernanda Torres

O Oscar anunciou na manhã desta quinta-feira, 23, sua lista de indicados e, entre eles, as cinco nomeadas ao prêmio de Melhor Atriz. São elas: Demi Moore, por A Substância, Mikey Madison, por Anora, Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez, Cynthia Erivo, por Wicked, e Fernanda Torres, por Ainda Estou Aqui. Para a crítica especializada, esse é considerado o prêmio mais disputado do ano e não há uma clara favorita.

As atrizes escolhidas superaram nomes de peso da indústria cinematográfica como Angelina Jolie, Tilda Swinton e Nicole Kidman. No Globo de Ouro, Fernanda e Demi se sagraram vencedoras em suas respectivas categorias - em Filme de Drama e Filme de Comédia ou Musical - e podem ter um ligeiro favoritismo por conta disso.

Agora, as distribuidoras norte-americanas passam para a próxima fase de campanha e focam seus esforços em convencer os votantes a votar em suas atrizes. A cerimônia do Oscar ocorre no dia 2 de março. O Estadão te apresenta as quatro atrizes que concorrem com Fernanda Torres e explica o que pode levá-las a faturar o Oscar. Confira:

Demi Moore por 'A Substância'

Filmes de terror costumam ser esnobados em premiações cinematográficas, mas a vitória de Demi Moore no Globo de Ouro é um indício de que as coisas podem ser diferentes neste ano. Ao vencer na categoria de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical, Moore fez o discurso mais poderoso da noite.

Em sua fala, ela comentou sobre o fato de ter sido menosprezada ao longo de sua carreira e deixada de lado ao envelhecer, mas que havia reencontrado o seu amor por cinema graças ao seu papel em A Substância. Se existe algo que Hollywood ama, é uma boa história de superação. Em 2023, os atores Brendan Fraser e Ke Huy Quan ganharam Oscars com uma estratégia parecida.

Mikey Madison por 'anora'

Tida como uma das favoritas da temporada, a atriz Mikey Madison saiu de mãos vazias do Globo de Ouro. Apesar disso, Anora ainda é um dos grandes candidatos ao Oscar de 2025 - ao todo, foram seis indicações. O longa venceu a Palma de Ouro em Cannes e a atuação de Madison é elogiada como uma das melhores qualidades do filme.

A obra conta a história de uma prostituta que se casa com o filho de um oligarca russo. Caso vença ao prêmio, a atriz norte-americana de apenas 25 anos confirmaria uma ascensão estelar que começou em Era Uma Vez em? Hollywood, em que a artista interpretou um dos membros do culto de Charles Manson.

Karla Sofía Gascón por 'Emilia Pérez'

A atriz espanhola, ao lado de seus colegas de elenco, venceu a categoria de Melhor Atriz no Festival de Cannes, se tornando a primeira mulher trans a conseguir tal feito. Em uma temporada em que Emilia Pérez parece ser o filme a ser batido, Gascón surge como uma das favoritas ao prêmio.

Ela, que se tornou a primeira atriz trans a concorrer ao Oscar, pode se tornar também a primeira vencedora trans na história da premiação. O musical francês, no entanto, vem sofrendo críticas pela sua representação do México e pelo uso de inteligência artificial para afinar a voz de Gascón em alguns trechos do filme. As polêmicas podem prejudicar as chances da artista.

Cynthia Erivo por 'wicked'

Um dos nomes mais populares da Broadway nos últimos anos, Cynthia Erivo deslumbrou o público com seus vocais na versão cinematográfica de Wicked. No Globo de Ouro, no entanto, acabou sendo superada por Demi Moore.

Interpretando Elphaba, a Bruxa Má do Oeste, a atriz e cantora não recebeu tantas indicações aos prêmios do circuito cinematográfico quanto as outras concorrentes, mas vem sendo bastante comentada pela imprensa especializada como uma séria postulante ao Oscar. Em 2020, ela chegou a ser indicada ao prêmio de Melhor Atriz por Harriet.