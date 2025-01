Gabriel Bortoleto testa Sauber em Ímola e diz: 'Muito feliz com nosso progresso'

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que estreará na Fórmula 1 em 2025, realizou nesta quarta-feira as primeiras atividades do ano na pista com a Sauber, sua nova equipe. O piloto correu no circuito de Ímola, na Itália, e utilizou um modelo de 2022 da escuderia suíça.

"Dois dias finalizados aqui em Ímola. Muito positivo, muito bom estar de volta ao carro depois de quase dois meses. Feliz com nosso progresso nesses dias. Obrigado a toda a equipe por fazer esse TPC (teste de carros prévios) acontecer aqui em Ímola. Agradeço a todos pelo apoio", disse o brasileiro.

Esta foi a segunda vez que Bortoleto foi à pista com a Sauber. No final de 2024, ele fez atividades no circuito de Abu Dhabi. Ele será o primeiro brasileiro a pilotar um Fórmula 1 desde 2017, com Felipe Massa. A temporada 2025 começa em 16 de março, com a disputa do GP da Austrália.

Oficialmente, em 2025 ele defenderá a Sauber, ao lado do alemão Nico Hülkenberg. Mas a tradicional escuderia foi adquirida pela Audi, que ingressa na Fórmula 1 em 2026 como fornecedora de motores e dona de equipe.

No fim de 2024, o fundo soberano de investimentos oficial do Catar (QIA) - que já investe no Grupo Volkswagen, dono da Audi, há certo tempo - comprou participação minoritária no time e injetou valores importantes.