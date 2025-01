Fernanda Torres revela que não estava acompanhando a divulgação da lista de indicados do Oscar 2025: - Acordei com aquela angústia

Totalmente indicada! Após ser divulgada a lista de produções e artistas nomeados ao Oscar 2025, Fernanda Torres conversou com a GloboNews sobre a notícia de que está concorrendo na categoria de Melhor Atriz por sua performance como Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.

Questionada sobre qual foi a sua reação com a indicação, a atriz surpreende ao revelar que não estava assistindo à transmissão ao vivo e não viu seu nome ser mencionado. Andrucha Waddington, marido de Fernanda, e Joaquim, filho do casal, estavam acompanhando e foram eles quem contaram à ela a notícia.

- Eu não estava na frente da televisão nem morta, de jeito nenhum. Cara, eu acordei com aquela angústia, porque eram duas alternativas, uma era não ser indicada e ficar: Será que vai ficar esse sentimento de morreu na praia? Porque as pessoas estão tão motivadas no Brasil. Queria dar essa alegria não só pela Eunice Paiva, por mim e por tudo. E a outra era o medo de ser nomeada e eu sei o trabalho que vem aí pela frente. Dia 8 de Fevereiro temos que estar em Los Angeles de novo. E aí eu resolvi não assistir, inclusive porque meu nome é Torres, eles vão em ordem alfabética pelo sobrenome. Pediram para o Andrucha filmar minha reação e eu disse: Não vou estar nem na frente. Eu estava aqui no meu quarto, Andrucha e meu filho Joaquim lá embaixo e e aí eles que subiram e me falaram: Nanda, Rolou.

Ao descrever a emoção de ver que Ainda Estou Aqui está concorrendo não apenas como Melhor Filme Estrangeiro, mas também como Melhor Filme, a artista exalta Eunice Paiva:

- Rolou Melhor Filme geral, um filme falado em português, vocês não tem ideia do que é isso. O Walter merece muito isso, a família Paiva merece muito isso. Eunice Paiva, ela que está movendo esse filme. Marcelo escreveu o livro porque ele descobriu o tamanho da mãe dela na fase adulta da vida dele. O Walter fez o filme guiado por ela. Eu e ele fizemos uma Eunice para ser fiel a ela. É uma mulher que ensina a gente hoje a agir em períodos difíceis como agora. Quem merece isso tudo é uma mulher chamada Eunice Paiva.

Em seguida, celebra a conquista de ter entrado para a lista de indicados e também comenta a campanha de divulgação da produção.

- Eu estou muito feliz de isso ter acontecido comigo já perto de completar 60 anos, madura, porque tem que ter muita maturidade. É uma maratona. Quando o filme foi ovacionado em Veneza, eu entendi que a onda ia ser grande e que ia ter que ter cabeça para ter calma e fazer o que fosse necessário, que eu não sabia o que era, sem enlouquecer e segurando meus cavalos. Foi isso que a gente fez.

A atriz confessa que gostaria que Ainda Estou Aqui levasse algum dos prêmios que está concorrendo e elogia o trabalho de Walter Salles como diretor:

- Eu estou de cabeça feita. O que eu gostaria, imensamente, é que o filme levasse algum dos prêmios. Muito. O Walter como um representante avançado do cinema brasileiro, por tudo o que ele fez pelo cinema brasileiro. Pouca gente sabe que, fora os filmes extraordinários que ele fez aqui, ele também fomentou muitos diretores novos, ele produziu, trouxe dinheiro de fora para fomentar filmes aqui.