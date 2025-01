Clemente e Maurinho O sertanejo preservado No rádio, na TV. No palco do PO.

NOTA

PO – Associação de Moradores do Parque Oratório, à Rua Jerusalém, 100, em Santo André. Ponto de encontro de violeiros. Já viveu melhores momentos. Mantém a referência.

Clementino Gonzaga, o Clemente. Natural de Ariranha, interior de São Paulo, 83 anos completados em 14 de novembro de 2024.

Luiz Andreata, o Maurinho. Natural de Monte Sião, Minas Gerais, 88 anos completados em 23 de abril de 2024.

- Maurinho, por que Maurinho?

- Recém-chegado a Santo André, fui assistir a um São Paulo e Palmeiras. O São Paulo ganhou de 3 a 0, três gols do Maurinho. Comecei a bater bola e falar, “a lá Maurinho”. E Maurinho ficou.

A dupla foi formada no Coral da Igreja Nossa Senhora do Paraíso, em Santo André. Clemente e Maurinho tocam e cantam juntos há 35 anos e têm um programa dominical na Rádio ABC, das 20h às 22h, “Boa Noite, Brasil!”. Eles se apresentam na TV Tarumã, a “Princesinha da Internet”.

LEMBRANÇA DE NHÔ TEÓFILO

O programa “Boa Noite, Brasil” é uma criação de Vitor Teófilo da Silva, o Nhô Teófilo. Foi ao ar pela primeira vez em 1º de abril de 1972, com irradiação de segunda-feira a domingo, das 21h às 22h. Clemente e Maurinho participavam.

Nhô Teófilo adoeceu, veio a falecer, e o dono da rádio, Nilton Spindola, procurou a dupla, ainda no velório:

- Vamos continuar?

- Vamos.

- Então daqui a alguns dias a gente conversa.

E o programa está no ar até hoje, desde 1990 sob o comando de Clemente e Maurinho.

PROGRAMA DE AUDITÓRIO

Clemente chegou a Santo André em 20 de fevereiro de 1965. Cantava com o irmão, no interior, mero passatempo da dupla Paulistinha e Zequinha.

Naqueles anos 60, as quatro emissoras de rádio do ABC ainda mantinham programas de auditório, com seus apresentadores e duplas que faziam fila para se apresentar.

Rádio Clube (hoje Trianon), diretamente da sede da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, no Largo da Estátua, comecinho da Rua Dr. Flaquer. Direção: Lúcio Carmignolli.

Emissora ABC com sede própria na Rua Tatuí, bairro Casa Branca. Direção: Reginaldo Camarão, um sargento da PM.

Rádio Independência, na Rua Marechal Deodoro, uma sobreloja em frente ao Largo de Santa Filomena. Direção: Bonjardim.

Rádio Cacique, de São Caetano, à Rua Santa Catarina, sob o comando de Alcebíades Teixeira, o Compadre Teixeira, com programa sertanejo que começava às 5h da madrugada.

- Era comum a gente sair de uma rádio e correr para outra.

- O auditório era impecável. Todo mundo bem apresentável, de terno e gravata. As duplas também, sempre alinhadas. Hoje tem dupla que se apresenta de bermuda e chinelão...

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Os Mensageiros da Paz

Maurinho constrói viola

Clemente só toca

E os dois compõem

Acompanhem no YouTube

E ouçam: Anjos de Branco

Composição de Maurinho...

...rastelada de Clemente

NO AR

A entrevista com Clemente e Maurinho à TV do Diário do Grande ABC está no site www.dgabc.com.br e demais plataformas do Diário.

Participação: Gustavo Cópia, jornalista.

Crédito das fotos 1 – Vitor Betega (foto e reprodução)

VIOLEIROS E CANTADORES. Clemente e Maurinho, com Gustavo Cópia, no estúdio do DGABC-TV, e a dupla, na sua foto predileta: causos, lembranças e boas tiradas...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 26 de janeiro de 1995 – Edição 8920

MANCHETE – Grande ABC vive surto de salmonelose.

A informação era prestada por Wagner Kuroiwa, diretor da ERSA-9, Vigilância Sanitária do Escritório Regional de Saúde.

Salmonelose, doença causada pela bactéria Salmonela, encontrada no ovo da galinha. Provoca infecção intestinal aguda.

Dr. Kuroiwa programava vistoria nas granjas da região, ainda em bom número.

EDITORIAL – Princípios vs. realidade.

O debate com o secretário dos Transportes não convenceu ninguém sobre a realidade dos pedágios na Imigrantes.

DIÁRIO NOS BAIRROS – Alves Dias, em São Bernardo, esperava por urbanização desde 1986 e o problema maior era o da favela do Buraco Quente, em área de manancial.

EM 26 DE JANEIRO DE...

1895 - Posse dos vereadores de São Bernardo eleitos em 5 de janeiro: José Francisco de Paula Novaes, Luiz Pinto Flaquer Júnior, Gustavo Rathsan, João Baptista de Oliveira Lima, Luiz Bruno e Antonio Giusti.

Oliveira Lima é eleito presidente da Câmara Municipal.

Luiz Pinto Flaquer Júnior, irmão do senador Flaquer, tomava posse pela segunda vez como prefeito.

1905 – Turim, 18 – Tem caído grandes chuvas de neve nesta cidade e na província. Os trens chegam com grande atraso.

1925 - Fundada, em São Paulo, a General Motors do Brasil.

Em setembro do mesmo ano seria apresentado o primeiro veículo Chevrolet montado no Brasil - um furgão. A fábrica ficava no Ipiranga.

Cinco anos depois, a General Motors inauguraria sua unidade em São Caetano.

1955 – Dois eventos comemorativos ao aniversário de São Paulo:

Dia 23 - Inauguração do monumento a Mãe Preta, no Largo do Paissandu.

Dia 25 – Inauguração da Casa do Bandeirante, no Butantã.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santos.

O vizinho Santos foi fundado em 1546 – um dos mais antigos das Américas. Se transformou em centro do ciclo do café no século 19. Em 1922 inaugurou a Bolsa Oficial do Café. Fica no centro da cidade, transformando-se no Museu do Café. A decoração reúne obras do artista Benedito Calixto.

No Piauí, Alvorada do Gurguéia, Barra D’Alcântara, Bela Vista do Piauí, Betânia do Piauí, Boa Hora e vários outros municípios.

E mais: Fazenda Rio Grande (Paraná), Lajeado (Rio Grande do Sul) e Nova Venécia (ES).

