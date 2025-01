Ricardo Vianna atualiza estado de saúde de Lexa após diagnóstico de pré-eclâmpsia

Ricardo Vianna atualizou o estado de saúde de Lexa. A cantora foi internada em São Paulo e recebeu o diagnóstico de pré-eclâmpsia, que é uma complicação comum na gravidez e significa o aumento da pressão arterial. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, fontes informaram que se trata de um caso delicado e que exige cuidados.

Em conversa com o colunista, Vianna tranquilizou os fãs, mas também pediu privacidade nesse momento delicado.

- Toda a nossa energia está voltada para isso no momento.

Vale lembrar que, na última terça-feira, dia 21, a cantora anunciou nas redes sociais que não irá desfilar pela Unidos da Tijuca no Carnaval de 2025. Na legenda da publicação que fez no Feed, ela escreveu:

Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha unidos da Tijuca. A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor. São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor? meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança.

O casal está esperando Sofia, sua primeira filha juntos. Vianna, por sua vez, já é pai de Cecília, de nove anos de idade, fruto do relacionamento com a empresária Aline Krykhtine.