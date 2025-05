Emocionado, sertanejo Cristiano fala sobre cirurgia no coração que o filho precisou fazer aos cinco meses de vida

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, emocionou com um relato sobre a chegada do filho caçula Miguel, que precisou realizar uma cirurgia no coração quando tinha apenas cinco meses de vida, procedimento realizado em 2023 devido à Tetralogia de Fallot, uma cardiopatia congênita.

Ao lado da esposa, Paula Vaccari, o cantor abriu detalhes sobre a operação, que teve como objetivo corrigir problemas cardíacos presentes desde a gestação do menino, além de o seu processo de fé.

Em vídeo, divulgado por Cristiano nas redes sociais e com a íntegra no YouTube nesta quarta-feira, dia 7, ele se emocionou ao falar sobre os detalhes da operação.

- A cirurgia é aberta, então eles abrem o tórax e tira o coração. Eles têm que cortar o coração no meio, começa ele contando.

- Para todo o sangue do corpo, vai para uma máquina. A criança fica ali, só o corpo dela, continua Paula.

Foi então que Cristiano revelou que, naquele momento da necessidade da cirurgia, ele fez uma oração e acabou chorando ao relembrar os momentos de aflição, com um relato forte:

- Eu falei para Deus: Eu aceito se o Miguel morrer. Ele já fez tanto por mim, pela minha família. Eu aceito, Pai. Eu sei que ele vai estar no melhor lugar do mundo. A minha vontade e o meu egoísmo pedem que o Senhor deixe ele aqui comigo, mas eu aceito a sua vontade. A única coisa que eu peço é que o Senhor me dê uma força sobre-humana para segurar as pontas da minhas mulher, porque ela vai cair.

Em outro momento, Cristiano ainda revela que a recuperação do pequeno, que atualmente está com um ano de idade, também ajudou na recuperação de Zé Neto, que na mesma época estava em depressão.

O menininho resistiu à cirurgia e Cristiano atribui o ocorrido a um milagre de São Miguel Arcanjo, que o fez, inclusive, mudar o nome do filho, que antes da descoberta do problema no coração se chamaria Bernardo.

Lembrando que o cantor e Paula também são pais de Pietra, de sete anos de idade, e Cristiano, de cinco aninhos.