Show de Lady Gaga em Copacabana será reprisado nesta semana; saiba como assistir

Quem não assistiu à transmissão do show histórico de Lady Gaga em Copacabana no último sábado, 3, terá uma nova chance. Nesta sexta-feira, 9, a apresentação será reprisada a partir das 23h, no canal por assinatura Multishow, ou no streaming via Globoplay.

Gaga voltou ao Brasil após 13 anos, pedindo desculpas por ter demorado tanto. Na Praia de Copacabana, zona Sul do Rio de Janeiro, ela arrebanhou um público calculado em cerca de 2,1 milhão de pessoas pela prefeitura, em megaespetáculo histórico com a turnê Mayhem Ball.