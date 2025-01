Caminhão carregado de botijões de gás tomba no Rodoanel, em São Bernardo

Um caminhão carregado com botijões de gás tombou no km 75+500 do Rodoanel Mario Covas, em São Bernardo, na manhã desta quarta-feira (22), causando bloqueios e trânsito lento na região. De acordo com a SPMar, concessionária responsável pela rodovia, houve um princípio de incêndio na cabine do veículo, que foi controlado pelas equipes de operação. Os recipientes estavam vazios e a carga não foi atingida

Após interdição total das pistas no início do atendimento, as faixas 2 e 3 da pista interna foram liberadas às 10h22. No momento, permanecem interditadas a faixa 1 da pista interna e da pista externa.

O tráfego apresenta lentidão na pista interna, entre os km 78 e 76, e na pista externa, entre os km 74 e 76.