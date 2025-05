Kombi pega fogo na Avenida Lions e trava trânsito em São Bernardo

Quem pegou o rumo de casa ou para qualquer outro compromisso pela Avenida Lions, em São Bernardo, enfrentou dificuldades na noite desta terça-feira (6), no sentido Diadema e Capital. Isso porque uma Kombi pegou fogo, no meio da via, travando o trânsito na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve o incêndio.

O incidente ocorreu por volta das 18h, em pleno horário de pico. Enquanto os bombeiros agiam na via o motorista acompanhava, mas não quis dar entrevista e não tinha ferimentos. Com o incêndio solucionado, os motoristas seguem enfrentando lentidão, até a remoção do veículo.

