Justin Bieber volta a seguir Hailey Bieber e explica o motivo do unfollow

Crise no casamento? Nesta terça-feira, dia 21, as beliebers, fã clube de Justin Bieber, acordaram com uma notícia: o cantor tinha dado unfollow em Hailey Bieber, sua esposa e mãe de seu filho, e em seu sogro, Stephen Baldwin. Os rumores de um possível término entraram a todo o vapor, até o artista vir a público se pronunciar.

O papai de Jack Blues Bieber revelou que tudo não passou de um mal-entendido. Ao que parece, alguém teria entrado em sua conta no Instagram e parado de seguir a modelo. Em seus Stories, Justin contou o que aconteceu:

Alguém entrou na minha conta e parou de seguir a minha mulher. Essas m****s estão ficando estranhas aqui.

Logo após escrever isso, o cantor voltou a seguir Hailey. Porém, o unfollow no sogro permaneceu. A empresária também não segue o pai, visto que, segundo o TMZ, ela não teria curtido uma postagem que Stephen teria feito em fevereiro de 2024, que pediu para que fãs orassem por ela e Justin. Ao que parece, Hailey não teria aprovado a postagem.