Vale apostar todas as fichas em ‘Beleza Fatal’, da Max, como novela da Band

A coluna, claro, respeita as informações em contrário, mas, assuntando aqui e ali, foi possível clarear pontos bem importantes em torno de Beleza Fatal, primeira novela da Max.

Neste momento, e nem adianta querer puxar qualquer coisa, porque ninguém das partes diretamente envolvidas vai falar alguma coisa.

Existe o combinado de que a ordem é colocar todo o foco, energias e atenções na sua estreia do próximo dia 27.

Nesta terça-feira, inclusive, tem a coletiva de imprensa com o elenco e, amanhã, a festa de lançamento.

Por isso é bom já deixar avisado que não adianta querer saber ou perguntar nada a respeito de uma provável ‘segunda janela’ na TV aberta, porque a ordem é não falar nada.

Aliás, também vale o aviso de que a chance é zero disso acontecer tão imediatamente, daí o silêncio a ser observado.

Mas, o que também não impede ninguém de se aventurar em um breve passeio no campo das possibilidades. Por exemplo, para a pergunta ‘quais as chances de um acordo com o SBT?’. A resposta é nenhuma. Mesmo com a cambaleante A Caverna Encantada no ar, não há nenhum desejo de voltar com trabalhos para o público adulto na faixa da noite. E nem mesmo condições para isto nesta altura dos acontecimentos.

E, quanto à Band? Ah, por aí a conversa já pode ser diferente. Primeiro porque o dono, Johnny Saad, há muito tempo está querendo colocar novelas na grade. Ponto 2 são as relações entre as partes, que sempre foram muito próximas e agora muito mais, diante da boa repercussão do’Bloco Max’ em exibição desde o começo do mês.

Muito claro que, sem a oficialização, nada ainda por ser confirmado, porém, fosse um jogo de pôquer, na certeza, até já valeria um all in, cravar todas as fichas na Band. Alguém encara?

TV tudo