Igor Coronado espera que bom início no Paulistão dê tranquilidade ao Corinthians na temporada

O semblante de Igor Coronado após mais uma vitória do Corinthians no Campeonato Paulista é de quem está se recuperando da desgastante temporada passada e colhendo os frutos de uma preparação intensa para 2025. Destaque no triunfo sobre o Velo Clube por 2 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena, o meia espera dias mais tranquilos e consistentes no clube alvinegro.

"Acho muito importante começar o ano com o pé direito. São duas vitórias, mas sabemos que ainda há muito a ser trabalhado. Espero que esse bom início nos dê a tranquilidade necessária para os próximos jogos", afirmou Igor Coronado.

Escalado como armador, Coronado liderou o Corinthians na conquista de mais um triunfo na competição. Ele marcou um belo gol de falta, enquanto Talles Magno também balançou as redes. Romero, por sua vez, acabou desperdiçando um pênalti.

Apesar da vitória, o time ainda apresentou alguns problemas, principalmente na saída de bola do sistema defensivo. Neste domingo, a dupla titular foi Cacá e André Ramalho, mas Gustavo Henrique deve assumir a função nos próximos compromissos do clube.

A partida também foi importante para perceber que o Corinthians contará com o apoio fervoroso de sua torcida. Mais de 42 mil torcedores estiveram presentes na Neo Química Arena para o primeiro jogo do time em casa em 2025.

Com 100% de aproveitamento, o Corinthians lidera o Grupo A do Campeonato Paulista, com seis pontos, à frente de Mirassol (3), Inter de Limeira (1) e Botafogo-SP (0). O próximo desafio da equipe será contra o Água Santa, na quarta-feira, às 19h30, novamente na Neo Química Arena.