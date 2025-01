PM flagra tentativa de homicídio em Diadema

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua União da Vitória, no Jardim Inamar, em Diadema. Após reconhecer o indivíduo, com base nas características descritas, o responsável pela denúncia relatou que o abordado era o autor da tentativa de homicídio contra sua pessoa, além de ser o responsável pelos disparos que alvejaram seu amigo Wagner . A vítima estava internada no Hospital Estadual de Diadema. Todos os envolvidos foram conduzidos ao 3° Distrito Policial de Diadema. O delegado de plantão realizou diligências até o Hospital Estadual de Diadema para investigar a versão da outra vítima. Diante dos fatos, o delegado elaborou o auto de homicídio tentado e ratificou a prisão em flagrante do indivíduo, que permaneceu preso à disposição da Justiça.