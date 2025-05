Sol aparece nesta segunda (5), mas tempo encoberto deve predominar

Depois de um amanhecer ensolarado e com céu azul nesta segunda-feira (5), o tempo deve virar no Grande ABC, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Ao longo do dia, o céu deve permanecer encoberto, com aumento da nebulosidade à tarde e tempo nublado à noite.



As temperaturas seguem amenas em toda a região. Em São Bernardo, os termômetros devem variar entre 14°C e 25°C, com máxima mais alta entre os municípios. Já em Rio Grande da Serra, o clima fica mais friozinho, com mínima de 14°C e máxima de apenas 21°C.



Veja como fica o tempo nas demais cidades:



- Santo André: mínima de 14°C e máxima de 23°C



- São Caetano: mínima de 14°C e máxima de 23°C



- Diadema: mínima de 15°C e máxima de 24°C



- Mauá: mínima de 14°C e máxima de 24°C



- Ribeirão Pires: mínima de 14°C e máxima de 24°C



Apesar do início promissor, é bom não sair de casa sem um agasalho: o céu fechado promete dominar o restante do dia.