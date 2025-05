Trânsito apresenta lentidão na subida da serra pela Imigrantes e Anchieta

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) registra pontos de lentidão na manhã desta segunda-feira (5), por volta das 7h, segundo informações atualizadas pela Ecovias, concessionária responsável pelas vias.



Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego é lento do km 16 ao km 14, no sentido São Paulo, em razão do alto fluxo de veículos. Situação semelhante ocorre na Rodovia Anchieta, onde os motoristas enfrentam lentidão do km 19 ao km 17, também na subida da serra.



Nos demais trechos sob concessão, as condições de tráfego são boas. O tempo está encoberto tanto no trecho de planalto quanto na serra.