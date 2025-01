Jennifer Lopez não se arrepende de divórcio de Ben Affleck e está curtindo vida de solteira, diz revista

O processo de divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez chegou ao fim há pouco mais de duas semanas, no dia 6 de janeiro, e, segundo informações da Us Weekly, a cantora está aproveitando sua vida e não se arrepende de ter tomado a decisão de colocar um ponto final no casamento.

- Ela está curtindo estar solteira e se sentindo confortável, disse uma fonte próxima a artista.

Apesar do clima aparentemente tenso entre os dois antes do fim do relacionamento, JLo não estaria guardando nenhuma mágoa do ex.

- Ela estava muito apaixonada por Ben, mas o amor não é suficiente às vezes. Tudo foi resolvido da melhor forma, como deveria ser.