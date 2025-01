Lima autoriza construção de área de lazer e esportes no Jd. João de Barro

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), assinou ordem de serviço neste domingo (19) para início de obras de uma área de lazer e esportes no Jardim João de Bairro, na região do Grande Alvarenga. O novo espaço será implantado em frente à sede da Associação Amigos de Bairro João de Barro.

As intervenções no local vão contar com investimento no valor total de R$ 550 mil. O espaço será equipado com quadra de gramado sintético, academia ao ar livre, playground, iluminação, novo paisagismo e pintura geral. A previsão de entrega é no prazo de 150 dias.

“Nasci na região do Alvarenga e conheço bem suas dificuldades. Uma área de esporte e lazer deste porte nunca foi vista por aqui, e agora vamos entregar um equipamento completo para atender nossa população”, disse o chefe do Executivo municipal.

O evento registrou as presenças da vice-prefeita sargento Jéssica Cormick, secretários municipais, vereadores, lideranças locais e diversos moradores da região.

Morador da região há mais de 35 anos, Antônio Carlos, 70, destacou a relevância do projeto para os munícipes do bairro. “Tenho certeza de que essa área será muito útil para os moradores, especialmente para as crianças e os idosos, que, agora, terão um espaço para atividades. Vou trazer minha família para aproveitar esse local completo que está sendo construído”, afirmou.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo, Fernando Longo, o objetivo principal da obra é melhorar a qualidade de vida da população. “Essa ordem de serviço representa mais uma grande iniciativa da atual gestão. Vamos entregar um espaço pensado para toda a família, com infraestrutura de qualidade para atender a comunidade”, reforçou.

O prefeito Marcelo Lima acrescentou que a assinatura da ordem de serviço é apenas o início de uma série de ações voltadas ao esporte e lazer em São Bernardo. “Queremos um governo que entrega resultados. Vamos construir áreas de lazer e esporte em todas as regiões da cidade, garantindo mais saúde e qualidade de vida para a nossa população”, concluiu.