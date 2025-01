Prova de Reis leva 3 mil pessoas às ruas de São Caetano

A Prova de Reis foi realizada neste domingo (19) em sua 48ª edição, com 3 mil pessoas correndo pelas ruas de São Caetano. Na prova masculina, o título ficou com Luiz Ferreira de Mesquita, 35 anos, (32min), enquanto no feminino a vitória foi de Cintia Mirella Silvino, 25 anos, (41min51), que treina no IEMA (Instituto Elisângela Maria Adriano), no Centro de Atletismo, no Bairro São José.

A Prova de Reis já está consolidada no ABC como uma corrida voltada tanto para competidores quanto para famílias inteiras, pessoas idosas e com deficiência.

“É uma prova para os amantes da corrida de rua, mas, também, para quem quer apenas se exercitar, o que mostra que o esporte, em si, é totalmente inclusivo em todos os sentidos”, ressaltou o chefe de Gabinete, Gustavo Buzo, que representou o prefeito Tite Campanella. A premiação dos cinco primeiros colocados ficou por conta do secretário de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), Mauro Chekin, e demais autoridades.

PROVA

Tanto Luiz quanto Cintia disputaram pela primeira vez a corrida. Educador Físico, Luiz é paulistano da Vila Sônia e professor de um aluno morador de São Caetano, que o convidou para participar da prova. “No fim do ano, eu disputei a São Silvestre e quando recebi o convite achei muito interessante, pois já sabia da tradição da Prova de Reis em São Caetano. O trajeto é bastante técnico e quando eu percebi já estava em primeiro lugar e foi só administrar. Com certeza, voltarei a disputar nos próximos anos”, disse Luiz Mesquita.

No feminino e também na disputa pela primeira vez, Cintia entrou na prova sem muitas perspectivas, mas no decorrer da corrida foi ganhando confiança na vitória. “É inesperada, mas bastante comemorada a vitória. Estava ao lado de amigos, companheiros de treinamento no IEMA, então tudo ficou muito especial”, complementou Cintia.

VENCEDORES

Os premiados e seus respectivos tempos das provas masculina e feminina da 48ª Prova de Reis foram:

Masculino

1ª – Luiz Ferreira de Mesquita (32min00);

2ª – Weslen Braga da Silva (34min23);

3ª – Luiz Fernando Figueiredo (35min34);

4ª – Antônio Avelino Filho (34min53);

5ª – Rogerson Graab (35min10).

Feminino

1ª – Cintia Mirella Silvino (41min51);

2ª – Sara de Souza (42min47);

3ª – Luciana Ramos (43min24);

4ª – Maria Antônia Lima (44min05);

5ª – Alexandra Francisca (44min29).