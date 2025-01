‘Capetinha’ é preso pelo Baep no Sítio Cassaquera, em Santo André

‘Capetinha’, homem de 40 anos, apontado como uma das lideranças do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso hoje pela manhã por agentes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). O acusado, também procurado por receptação, foi interceptado dentro de casa no Sítio Cassaquera, região do Morro da Kibon, em Santo André.

A operação ocorreu após policiais receberem informações de que um facionado estaria pela regi Com as características do indivíduo, a equipe iniciou buscas pela favela, até chegar ao endereço do acusado.

No imóvel, Capetinha, também conhecido como “Neymar”, escondia uma pistola calibre 9 milímetros e R$ 1,4 mil em espécie.

O faccionado é apontado como sendo o líder do “setor de disciplina” - responsável por aplicar pena aos membros da facção que cometem desvios de conduta -. A ocorrência foi registrada no DP (Distrito Policial) de Santo André.

Capetinha segue à disposição da Justiça.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) não divulgou o nome real do detido.