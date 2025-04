Trânsito apresenta lentidão na Anchieta e na Imigrantes nesta quarta (9)

A manhã desta quarta-feira (9) começou com pontos de lentidão nas rodovias Anchieta e Imigrantes, no sentido São Paulo. De acordo com a concessionária Ecovias, responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a atualização mais recente foi feita às 8h15.



Na Rodovia Anchieta, o tráfego é intenso do km 22 ao km 17 e do km 13 ao km 10, ambos no sentido da capital paulista. Já na Rodovia dos Imigrantes, os motoristas enfrentam congestionamento do km 18 ao km 14, também no sentido São Paulo.



A Interligação Baixada registra lentidão no sentido Anchieta, entre o km 1,8 e o km 0,1, devido ao alto fluxo de veículos.



A Ecovias orienta os motoristas a redobrarem a atenção e, sempre que possível, consultarem os canais oficiais da concessionária antes de seguir viagem.