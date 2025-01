Ramalhão empata com o Primavera e segue sem vencer

Mesmo jogando em casa, no Estádio Bruno José Daniel, o Santo André não conseguiu sair de um empate por 0 a 0 com o Primavera, na tarde de ontem, e segue sem vencer no Campeonato Paulista da Série A-2, após duas rodadas.

Na estreia, o Ramalhão havia perdido por 1 a 0 para o Capivariano – soma, portanto, apenas um ponto na competição.

O Primavera, por sua vez, chegou a quatro pontos e já briga na parte de cima da tabela de classificação, atrás apenas do XV de Piracicaba.

O jogo deste sábado foi marcado por muito calor e ritmo lento. No primeiro tempo os dois times tiveram dificuldades para criar no ataque e tentaram evitar o desgaste físico dos atletas – não houve grandes chances de gols.

Na segunda etapa, o Ramalhão se soltou mais e foi superior ao rival na maior parte do tempo. A melhor chance ocorreu aos 18 minutos, quando Dudu recebeu a bola na entrada da área e chutou forte, mas o goleiro Victor Hugo evitou o gol com uma grande defesa.

Na próxima rodada, o Santo André vai receber o Taubaté, na quarta-feira, em jogo que será realizado às 15h, no Bruno José Daniel. O Primavera enfrenta o Linense, no mesmo dia e horário, no Ítalo Limongi, em Indaiatuba.<EM>

RODADA

Também ontem o São Bento ficou no 0 a 0 com a Votuporanguense, em Sorocaba, e o XV de Piracicaba bateu o Linense, em casa por 2 a 0.