Após lua de mel, Sabrina Sato comparece ao ensaio da Gaviões da Fiel em São Paulo

Essa mulher não para! Depois de viver dias especiais em sua lua de mel na Bahia, com Nicolas Prattes, com quem casou-se no dia 10 de janeiro, Sabrina Sato desembarcou em São Paulo para os ensaios da escola de samba, Gaviões da Fiel, na última sexta-feira, dia 17.

Sabrina é rainha de bateria da agremiação ligada do Corinthians. Neste carnaval, a escola levará para o Sambódromo do Anhembi, o enredo de Irin Ajó Emi Ojisé (A Viagem do Espírito Mensageiro).

O look dela para o ensaio geral contou com pequenas argolas, decotes e piercings fakes no rosto. O visual todo brilhava muito e a apresentadora esbanjou samba no pé.