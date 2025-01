Estádio 1º de Maio é palco da estreia em casa do São Bernardo no domingo

O tradicional Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, será palco neste domingo (19), às 16h, da estreia em casa do São Bernardo FC contra o RB Bragantino, na elite do futebol estadual. A partida, válida pela segunda rodada da Série A do Campeonato Paulista 2025, promete um grande espetáculo envolvendo a equipe do Grande ABC em duelo de prova de fogo com o time de destaque no futebol nacional.



O Tigre busca manter o bom momento após vencer o Água Santa, por 2 a 1, no Inamar, em Diadema, na abertura do torneio, realizada na última quinta-feira. Para isso, a partida em casa é considerada fundamental. O estádio, concedido ao São Bernardo, é um marco histórico da cidade. Com capacidade para cerca de 12,5 mil torcedores, o espaço segue como referência para eventos esportivos e culturais, reafirmando sua importância na memória do município.



O prefeito Marcelo Lima destacou a relevância de evento deste porte para a cidade. “Começar 2025 recebendo no nosso saudoso 1º de Maio um jogo do primeiro escalão do futebol brasileiro é muito significativo, em todos os sentidos. É mais um grande atrativo para o entretenimento, lazer e turismo da nossa cidade, fortalecendo ainda mais a economia local.”



Além de ser o principal espaço de jogos do Tigre na Série A do Campeonato Paulista, o estádio é lembrado como símbolo dos movimentos sociais que marcaram o fim dos anos 1970.



O técnico do São Bernardo, Ricardo Catalá, enfatizou a importância de jogar em casa, com o apoio da torcida aurinegra. “Somos muito fortes Estádio no 1º de Maio, e a presença do nosso torcedor faz toda a diferença. Estamos confiantes de que faremos uma grande partida para dar essa alegria à nossa torcida”, declarou o treinador.



Os ingressos para a partida já estão à venda pelo site: http://saobernardofc.soudaliga.com.br ou podem ser adquiridos na bilheteria do estádio no dia do jogo, a partir das 10h.