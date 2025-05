Central Córdoba x Flamengo: veja possíveis escalações e transmissão

O Flamengo tenta uma recuperação na Libertadores na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), frente ao Central Córdoba, pela quarta rodada do Grupo C da competição. A partida acontece no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

A missão do Rubro-negro não deve ser fácil, já que o time argentino é líder da chave, com sete pontos, e surpreendeu o Flamengo no primeiro encontro entre as equipes, em pleno Maracanã, com uma vitória por 2 a 1. Além disso, uma vitória na rodada deixaria bem encaminhada a classificação da equipe para as oitavas de final do torneio.

Pelo lado dos cariocas, a equipe precisa vencer para seguir perto na briga pelo G-2 do grupo. Neste momento, o Flamengo é terceiro lugar, com quatro pontos. E o clube enxerga o compromisso como um dos mais importantes da primeira fase, já que fará as duas últimas partidas como mandante.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 7 de maio, às 21h30 (de Brasília).

- Local: Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina.

- Onde assistir: Paramount+ (streaming).

Prováveis escalações:

Central Córdoba: Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero, Braian Cufré; Jonathan Galván, Iván Gómez (Nicolás Quagliata), José Florentín; Luis Miguel Angulo, Matías Perelló e Leonardo Heredia.

Técnico: Omar De Felippe

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo), Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta (Luiz Araújo); Gerson, Bruno Henrique e Pedro.

Técnico: Filipe Luís