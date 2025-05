PSG x Arsenal na Champions: saiba onde assistir e prováveis escalações

Paris Saint-Germain e Arsenal duelam na tarde desta quarta-feira (7) para decidir quem será o adversário da Inter de Milão na grande final da Champions League. O jogo válido pelas semis da competição internacional acontece no Estádio Parc des Princes, em Paris, às 16h (horário de Brasília).

No primeiro encontro entre as equipes, a vantagem foi francesa após vitória por 1 a 0. O atacante Dembélé foi o autor do gol, logo aos três minutos da etapa inicial. Para avançar, o Arsenal precisa de uma vitória por dois gols de diferença, enquanto um triunfo por um gol levaria a disputa para a prorrogação e disputa de pênaltis.

Além de ter sido o autor do gol no jogo da ida, Dembélé foi substituído no segundo tempo da partida, e era dúvida para o PSG. Durante a preparação para a decisão, foi constatada uma distensão muscular na perna direita do atleta, mas o técnico Luis Enrique tranquilizou os torcedores em entrevista coletiva, e garantiu que o camisa 10 estará em campo.

Pelo lado inglês, a confiança por uma virada aumenta com o retorno do volante Thomas Partey ao time titular. O jogador foi desfalque no jogo de Londres devido a um cartão amarelo recebido na fase anterior.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 7 de maio, às 16h (de Brasília)

- Local: Estádio Parc des Princes, em Paris, na França

- Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming)

Prováveis escalações:

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Doué e Dembélé.

Técnico: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Odegaard; Saka, Martinelli e Merino.

Técnico: Mikel Arteta.