Tamarutaca. Memória construída. Escrita por sua gente. Narrada com o coração. Este é o nosso bairro...

O Grande ABC passa por Tamarucata. O bairro fica entre as Vilas Palmares, Príncipe de Gales e Sacadura Cabral, entre as duas Fundações (ABC e Santo André) e o SESC, no coração do Grande ABC.

Naquela sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, moradores da Tamarutaca dirigiram-se ao SESC e participaram da festa do lançamento do vídeo/documentário e do livro/revista sobre a história do seu bairro, outrora a maior favela de Santo André.

Dias depois, Elena Maria Rezende, a professora Eleninha, veio à TV do Diário do Grande ABC e reviveu as emoções da noite em que a Tamarutaca deu um passo decisivo na construção da sua história.

“Muitos jovens e crianças não têm ideia do que foi essa favela há 55 anos”, conta Eleninha durante a entrevista.

A história do Tamarutaca vai além do seu espaço físico. Abrange o entorno, os vários bairros, os vários equipamentos. Com o livro e o documentário, Tamarutaca se insere, em definitivo, na história de Santo André e Grande ABC.

Organismos como o MDDF (Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos Habitacionais de Santo André) e Museu Dr. Octaviano Armando Gaiarsa têm uma participação fundamental na narrativa desta história.

ONDE. Contatos para acessar o projeto Tamarutaca

NO AR – A entrevista da professora Eleninha está em www.dgabc.com.br e demais plataformas do Diário.

Crédito da foto 1 – Michele dos Santos (DGABC-TV)

Crédito da foto 2 – Previdência Social; pesquisa: Cíntia Pessolato

Crédito da foto 3 – Rodrigo Jesus Irmão (Projeto Tamarutaca) – recortar a foto atual colorida da Tamarutaca

TRANSFORMAÇÃO. Professora Elena Maria Rezende no estúdio do DGABC-TV e dois momentos da área estudada: ontem, espaço contíguo à Vila Guiomar; hoje, o Tamarutaca, oficialmente no mapa de Santo André

Rio Grande da Serra

Palmeira d’Oeste

Jales

Grande ABC e Noroeste Paulista

Folha Noroeste (jornal digital), editado desde 2007 em Jales, reproduziu, em sua edição de 11 de janeiro último, matéria publicada por esta página Memória sobre Rio Grande da Serra.

O que chamou a atenção do responsável pelo jornal, Roberto Carvalho, foi a citação de um ex-cartorário de Palmeira d’Oeste, Carlos José da Graça Veiga Carlson, que foi líder autonomista em duas cidades.

Antes de vir para Rio Grande, Carlos Carlson participou da campanha emancipacionista de Palmeira d’Oeste, o mesmo repetindo-se no Grande ABC, sendo eleito, inclusive, o primeiro prefeito de Rio Grande da Serra.

Palmeira d’Oeste fica a 30,7 quilômetros de Jales e a Folha Noroeste cobre toda essa região paulista. Roberto Carvalho dirige, também, o blog Folha Noroeste no Google

folhanoroeste.jales@gmail.com

Rio Grande da Serra.

O plebiscito em 1963.

A consolidação em 1964.

A primeira eleição em 1965.

O moço que veio de Palmeira d´Oeste.

Nasce o sétimo município...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 19 de janeiro de 1995 – Edição 8914

MANCHETE – Câmara salva Lucena e eleva mínimo.

Humberto Lucena (PMDB-PB) e outros 14 senadores ficaram livres da denúncia de que utilizaram a gráfica do Senado para imprimir propaganda política.

E o salário-mínimo passava para 100 reais.

INTERNACIONAL – Mortos em terremoto no Japão podia ser de quatro mil.

Colônia da região se organizava para enviar ajuda às famílias atingidas pela catástrofe.

DIÁRIO DO FÓRUM – O Fórum pela Cidadania do Grande ABC iria se reunir para discutir a sua fundação oficial.

Coluna assinada por Vera Magalhães.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO – Reviravolta no caso do acervo da Companhia Cinematográfica Vera Cruz: o prefeito Walter Demarchi recuava e dizia estar disposto a cancelar a venda das peças do estúdio a um empresário de Taubaté. A novela prosseguia.

Reportagem: Orlando Margarido.

EDITORIAL – A última chanchada.

Por omissão da Prefeitura, São Bernardo estava perdendo todo o rico acervo da Vera Cruz.

EM 19 DE JANEIRO DE...

1930 – Participando do Campeonato Paulista, Segunda Divisão, o São Caetano EC recebia em seu campo o time do Oriente, vencendo por 3 a 2.

Jogou o São Caetano com Heitor; Moura e Gallo; Felício, Braido e Eduardo; Bico, Sylvio, Zanella, Guerreiro e Manuel.

Na preliminar, São Caetano 5, Oriente 1.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Praia Grande. Do tupi-guarani, Peabuçu. Separa-se de São Vicente e é instalado em 19 de janeiro de 1967.

Pelo Brasil: no Rio Grande do Norte, Caiçara do Rio do Vento e Pedra Preta; no Piauí, Fartura do Piauí; no Maranhão, Guimarães; e em Minas Gerais, Tiradentes.

HOJE

Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Celebrado no terceiro domingo de janeiro. A data é celebrada pela Igreja desde 1915.

Além do DMMR, existem também o Dia Internacional do Imigrante e o Dia Internacional do Refugiado.

2º Domingo do Tempo Comum

19 de janeiro

Fazer tudo o que Ele lhe disser.

João 2,1-11.

NOTA – Esta frase da Bíblia é dita por Maria, a mãe de Jesus, aos serventes durante as bodas de Caná.