Casa Neon Cunha lança projeto História e Memória LGBTQIA+ no Grande ABC

A casa Neon Cunha anunciou o lançamento do projeto História e Memória LGBTQIA + no Grande ABC, iniciativa que busca mapear, documentar e divulgar a trajetória histórica da comunidade na região. A partir do levantamento, a previsão é que seja criado um acervo digital e um documentário com depoimentos de personalidades regionais.

A primeira etapa do projeto, com duração de 12 meses, inclui entrevistas em estúdio, coleta e digitalização de materiais históricos, pesquisa bibliográfica, levantamento de conteúdos jornalísticos, entre outras etapas. No valor de R$ 350 mil, o projeto é financiado por emenda parlamentar estadual indicada pelo deputado Luiz Claudio Marcolino (PT), através do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Rai Neres, coordenador do projeto e diretor da Casa Neon Cunha, explicou que a iniciativa é uma continuidade do trabalho de pesquisa desenvolvido por ele na UFABC (Universidade Federal do Grande ABC). O levantamento da história da comunidade LGBTQIA + na região, no período de 1960 a 2020, resultou em um acervo físico na universidade.

“Sem possibilidade de continuidade, decidimos continuar esse projeto na Casa Neon Cunha e disponibilizar ao público, para que todos tenham conhecimento”, disse. O diretor da entidade revelou que temas como a luta operária e a ditadura militar no Grande ABC devem ser abordados pelo projeto.

“Queremos contar como a história LGBTQIA + está interligada com esses temas. Além disso, vamos abordar a evolução e mudanças da dinâmica territorial dessa população, assim como a cena artística e cultural. Por fim, não deixaremos de trabalhar a luta por direitos e os avanços políticos na região”, pontuou Neres.

A primeira etapa do projeto deve ser finalizada em setembro deste ano. O coordenador cogita a possibilidade de solicitar uma segunda emenda parlamentar para poder finalizar a iniciativa. “Queremos montar um site próprio para divulgar todo o levantamento. Nessa primeira fase utilizamos a verba para contratar os pesquisadores que compõem a equipe, além de locar o estúdio de gravação e também os equipamentos de audiovisual que serão utilizados em mais de 30 entrevistas”, finalizou.

SERVIÇO

A Casa Neon Cunha atua desde 2017 em São Bernardo e desde agosto do ano passado passou a funcionar 24 horas. Das 9h às 18h é realizado o processo de cadastro e triagem para diversos atendimentos como acolhimento psicossocial, refeição, cesta básica, cursos profissionalizantes, entre outras atividades.

Depois das 18h, ficam na Casa somente 16 residentes. Segundo a entidade, as vagas são rotativas e nos últimos 6 meses cerca de 26 pessoas, de diversos municípios do Grande ABC, foram abrigadas na Casa.