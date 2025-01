Erika Schneider, musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, fala sobre preparativos para o Carnaval

Mais um ano começou e o que isso significa? Que o Brasil inteiro já está na contagem regressiva para o Carnaval! Uma das pessoas que mais está ansiosa para se jogar na folia é Erika Schneider, que desfilará como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Em um bate-papo, a artista revelou detalhes da preparação para ser uma das representantes da escola de samba. Ela conta que esta parte de sua preparação física envolve ganhar mais massa muscular.

- Estou tentando entrar num projeto aí para poder ganhar um pouquinho de massa muscular, crescer um pouquinho, porque eu gosto de ser magrinha, mas eu acho que a avenida pede um pouquinho mais massa muscular. Eu não tenho nenhuma paranoia de ter que mostrar o corpo perfeito na Avenida, mas de mostrar a minha melhor versão.

Erika também se dedica a treinar para ter um bom condicionamento para brilhar na avenida, além de também realizar aulas de samba para garantir a melhor performance.

- Eu quero treinar um pouquinho mais pra ter também para ter um bom condicionamento físico pra poder aguentar a avenida. Tô fazendo bastante aula de samba também.

Apesar de já ter experiência com o Carnaval, a famosa confessa que ainda fica ansiosa e sente o friozinho na barriga com a emoção de entrar na avenida. Ao explicar como é a preparação mental, ela reflete sobre como não é fácil lidar não apenas com julgamentos e olhares externos, mas também com cobranças pessoais. No entanto, seu amor pela folia segue o mesmo.

- Todo Carnaval é um frio na barriga, fico ansiosa. Alegria, emoção, é um misto de sentimentos, porque tem também o julgamento das pessoas. Elas esperam muito de você. E também tem uma autocrítica muito grande, porque você quer fazer bonito. Essa exposição que o Carnaval traz não é fácil, mas eu amo Carnaval e nasci no Carnaval.