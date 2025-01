Tite reestrutura Comissão de Controle de Gastos para otimizar recursos

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), anunciou neste sábado (11), por meio das redes sociais, a reestruturação da Comissão de Controle de Gastos. A medida, segundo ele, visa assegurar a aplicação eficiente dos recursos públicos e reforçar o compromisso de sua gestão com políticas de austeridade e qualidade nos serviços oferecidos à população.

A comissão, formada por representantes das secretarias de Fazenda, Governo, Planejamento e Gestão, e Governo Digital, tem o objetivo de garantir maior controle nos gastos e apoiar a execução das metas estabelecidas no Plano de Governo. Segundo Campanella, “o cidadão sentirá, no dia a dia, que os tributos pagos são revertidos em serviços de qualidade”.

O Diário já havia informado, no último dia 4, sobre a criação do grupo como parte das primeiras ações estratégicas da gestão. Durante uma reunião inicial com o secretariado, Tite destacou a importância de alinhar as políticas de sua administração, reforçando a continuidade de programas essenciais e a finalização de obras deixadas pelo antecessor, José Auricchio Júnior (PSD).

Além da comissão de controle de gastos, a Prefeitura também instituiu um Grupo Técnico de Emergências Climáticas para desenvolver soluções e estratégias voltadas à prevenção e mitigação dos impactos de fenômenos climáticos severos.

As iniciativas refletem o compromisso do prefeito com a transparência e a eficiência na gestão pública, buscando resultados tangíveis para os moradores de São Caetano.