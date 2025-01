Akira discute novo modelo de gestão no Conselho de Turismo

O prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), participou nessa sexta-feira (10), da primeira reunião do ano do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo). O encontro contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turístico, André Caparroz, e do secretário adjunto de Turismo, Cristopher F. Araújo, e teve como pauta principal a apresentação de uma proposta de novo modelo de gestão para o conselho. A iniciativa busca ampliar a atuação do COMTUR em projetos municipais e fortalecer a participação ativa de seus membros.





Entre os destaques da reunião, foi apresentado o projeto “Escola Sem Muros”, uma parceria entre as secretarias de Educação e Cultura e Desenvolvimento Econômico e Turístico. A proposta, que integra o programa municipal de turismo a ser lançado em breve, pretende envolver estudantes, comerciantes e moradores em ações voltadas ao fortalecimento do turismo local. O objetivo final é pleitear o título de Município de Interesse Turístico (MIT) junto ao Governo do Estado de São Paulo.





Cristiane Matias Amorim, integrante do COMTUR, celebrou a iniciativa. “Estamos animados com o engajamento da nova gestão e o olhar positivo para o Turismo. Agora vai!”, afirmou.





A reunião reafirma o compromisso da administração municipal em consolidar Rio Grande da Serra como um destino turístico relevante no estado, com foco em iniciativas que valorizem a cultura local e promovam o desenvolvimento econômico.