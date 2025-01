Irmãos da ginástica viram apostas da região no BBB 25

Big Brother Brasil promete agitar o Grande ABC este ano. A Rede Globo de Televisão anunciou as duplas participantes da edição comemorativa aos 25 anos da atração e, também, aos 60 anos da emissora. O programa terá início na próxima segunda-feira (13) e término em 22 de abril, com premiação a ser revelada ­ em 2024, chegou a R$ 2,9 milhões. A região será representada pelos irmãos Diego e Daniele Hypólito. dois dos principais nomes da história da ginástica artística brasileira.

Nascidos em Santo André, eles formarão uma das 12 duplas participantes entre os grupos Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos). “Estamos prontos para entrar no Big Brother 25”, afirmou Diego, 38 anos, ao lado da irmã, 40, em vídeo divulgado no Instagram dele. “E vamos levar todo espírito de equipe e competitividade para a casa”, disse Daniele.

A irmã prosseguiu. Destacou o quanto a carreira na ginástica os ajudou a aprender a trabalhar em parceria, e especialmente, “sempre com um torcendo pelo outro”, disse. “Com bons valores, bons costumes, mas, principalmente, espírito esportivo. E, acima de tudo, em família”, destacou Diego, que, em seguida, questionou: “e aí, preparados para torcer por nós? Vamos fazer história no Big Brother Brasil 25”, prometeu. Daniele completou: “Vamos saltar, girar e conquistar os corações”.

A ideia da dupla é repetir, durante o confinamento na casa do BBB 25, o sucesso obtido na modalidade. Entre as principais conquistas de Diego estão a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, dois títulos mundiais, além de 63 premiações em edições de Copa do Mundo – isso sem contar cinco títulos de Pan-Americano e outros três de Sul-Americano. Já Daniele foi por duas vezes ouro na Copa do Mundo, garantiu uma prata em Mundial, além de ter sido campeã pan-americana em seis ocasiões e, brasileira, por 14 vezes.

TORCIDA

Patricia Turina, 54 anos e há 37 na ginástica do Sesi Santo André, sendo 30 como treinadora e sete como coordenadora, acredita em bom desempenho da dupla no programa. A andreense treinou Daniele dos 5 aos 9 anos, no início da carreira, antes de encaminhá-la a uma academia em São Paulo – posteriormente, a ginasta seguiu para o Flamengo, pelo qual despontou nacional e internacionalmente.

Segundo ela, a união da dupla pode fazer a diferença. “A proximidade deles pode ajudar bastante para vencerem essa disputa. Eles são bem competitivos. O Diego é mais extrovertido. A Dani é um pouco mais contida. Mas eles são muito unidos. E um vai ser o equilíbrio do outro”, disse. Diego também deu os primeiros passos na modalidade no Sesi.

Apesar de ver como positiva a participação dos amigos de longa data na atração, a coordenadora destaca que a dupla terá de saber lidar com as situações, boas ou não, que acontecem na casa do Big Brother Brasil. “A gente nunca sabe. Big Brother é uma caixinha de surpresas: pode ser bom ou ruim. Mas estou torcendo para que façam uma boa participação”, disse.

Resta saber agora se a dupla de ginastas repetirá o sucesso de outros dois representantes do Grande ABC na atração. Em 2007, o são-bernardense Diego Gasques, o Diego Alemão, foi o grande campeão do BBB 7. Venceu o reality com 91% dos votos na final e levou R$ 1 milhão para casa. Quatro anos depois, Maria Melilo, também de São Bernardo, sagrou-se vencedora do BBB 11, com 43% dos votos. Garantiu R$ 1,5 milhão como prêmio.