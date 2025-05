Rockstar lança segundo trailer de GTA VI; confira

O aguardado sexto jogo da série Grand Theft Auto, nomeado também como GTA VI, ganhou um novo trailer com cenas inéditas nesta terça-feira (6). A obra estava prevista para ser lançada no segundo semestre de 2025, mas foi adiada para maio de 2026. A trama deve aprofundar a relação dos criminosos Jason Duval e Lucia Caminos, e promete ser uma jornada intensa por Leonida, um estado fictício inspirado na Florida.

No site oficial do game, temos a descrição dos protagonistas: Jason cresceu cercado por golpistas e criminosos, após um período no exército. Tentando deixar para trás a adolescência conturbada de trabalho para traficantes locais, ele pensa que talvez esteja na hora de tentar algo novo para sua vida. Lucia, por sua vez, foi criada por um pai que a ensinou a lutar desde pequena, mas teve uma vida marcada por dificuldades e chegou até a ser presa, mas agora está disposta a tomar as decisões do próprio destino.

A franquia é considerada pela empresa Two-Take (desenvolvedora e distribuidora de videogames) como um de seus grandes sucessos e representa uma parte significativa da receita e do engajamento dos jogadores. Nas projeções de Wall Street, se espera que este seja um dos games mais lucrativos da história.

O jogo pode custar U$ 100 para os consumidores americanos, já aqui no Brasil, o valor deve chegar a R$ 600 na pré-venda. Em níveis de comparação, Grand Theft Auto V (último título da franquia), lançado em 2013, vendeu mais de 200 milhões de cópias, se tornando um dos games mais vendidos de todos os tempos.

O novo trailer da franquia está disponível em todas as redes sociais da Rockstar, e já alcançou a marca de 15 milhões de visualizações, deixando a maioria dos fãs animados e ansiosos com lançamento. Confira abaixo: