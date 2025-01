Mini Camargo! Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, surge com roupinha personalizada: É o Amor

Graciele Lacerda se derreteu pela filha Clara nesta sexta-feira, dia 10. Em uma publicação nas redes sociais, a esposa de Zezé Di Camargo compartilhou uma série de cliques da pequena, inclusive mostrando a roupinha personalizada dela com a música mais famosa o papai - É o Amor.

Na legenda, ela escreveu:

Há 16 dias, o mundo se tornou mais doce, mais iluminado e cheio de amor. Você, minha pequena Clara, chegou para transformar tudo à sua volta. Seus olhinhos curiosos, seu cheirinho tão único e seu jeitinho de aconchegar meu coração me fazem perceber o verdadeiro sentido da vida.

E continua:

São só 16 dias, mas parece que te conheço desde sempre. Obrigada por escolher ser minha filha, por me ensinar o que é amor puro e incondicional. Que sua jornada seja repleta de luz, saúde e felicidade. Eu estarei ao seu lado, te amando e protegendo, sempre. Bem-vinda ao mundo, minha pequena!

Clara nasceu no dia 25 de dezembro de 2024. Ela é a primeira filha de Graciele, mas a quarta de Zezé, que é pai de Wanessa, Igor e Camilla, do antigo casamento com Zilu Godoi.