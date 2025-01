Rompimento de adutora mobiliza manutenção emergencial em Rio Grande

A Prefeitura de Rio Grande da Serra informou, nesta sexta-feira (10), sobre o rompimento de uma adutora da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) na Rua Prefeito Carlos José Carlson, na região do Centro, nas proximidades da estação de trens.





De acordo com o comunicado, a manutenção emergencial necessária para resolver o problema está programada para começar às 20h de hoje. O horário foi escolhido "para evitar interrupções no fornecimento de água e minimizar os impactos no trânsito da região.





A administração municipal orienta os moradores a ficarem atentos e reforça que está em contato com a Sabesp para garantir a rápida solução do incidente.