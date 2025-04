Programa de recapeamento contempla vias do Jardim Cláudia em São Bernardo

Os moradores do Jardim Cláudia, região do bairro dos Casa, amanheceram com uma boa notícia neste domingo (06). O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), assinou ordem de serviço autorizando o início imediato das obras de recapeamento asfáltico em nove ruas e duas vielas do bairro. Com um investimento de R$ 2,3 milhões em recursos próprios da administração municipal, as intervenções contemplam um trecho total de 2 quilômetros de extensão.

As melhorias no Jardim Cláudia ocorrem dentro do Programa Minha Rua Nova, englobando ainda serviços de reparo em guias e sarjetas, além de pintura horizontal e vertical nas vias. O prazo de conclusão das obras de pavimentação é de 30 dias. O pacote abrange as ruas Antônio da Costa Lima, Cândido José Casa, Dr. João Paulino dos Santos, Umberto de Luca, Josefina Marotti, Mario Pasin, Paulo Copini, Paulo da Gama e Reverendo Eduardo Carlos Pereira.

“Havia me comprometido em fazer essa ação no Jardim Cláudia. Sei que esperam há anos por ruas melhores e acessibilidade. E agora, como prefeito, posso fazer isso e muito mais por vocês”, frisou o prefeito Marcelo Lima, durante o evento que deu o pontapé inicial aos trabalhos, ao lado de secretários, vereadores e diversos munícipes. “A cidade segue avançando com investimentos que melhoram a mobilidade urbana e trazem mais segurança e dignidade para os moradores. Esse pacote de obras reforça nosso compromisso com todas as regiões de São Bernardo”, emendou o chefe do Executivo municipal.

A dona Neide Mileto, liderança do bairro, contou que pede por melhorias no asfalto do Jardim Cláudia há 3 décadas. “Estamos há 30 anos esperando por esse serviço aqui, então eu agradeço ao Marcelo, que eu conheço desde criança. Finalmente temos um prefeito que está dando atenção ao nosso Jardim Cláudia e a toda cidade”, disse a moradora.

O pacote de obras também inclui a construção de uma rampa de acessibilidade entre a Rua Cocais e a Avenida Presidencial, além da reforma de duas vielas localizadas na Rua Lírio dos Vales. “Vim aqui com o prefeito e nós olhamos todas as ruas. Além do asfalto, vamos fazer toda a limpeza urbana, capinagem e poda das árvores para o Jardim Cláudia ficar lindo, como merece”, pontuou o secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo, Fernando Longo, acompanhado do titular da pasta de Esportes e Lazer, Fran Silva.

Moradores da Rua Josefina Marotti, Luciane Oliveira e Anderson Martins, que residem no local com filho ainda bebê, comemoraram a iniciativa da Prefeitura. “Pra gente que tem neném, andar na rua hoje com o carrinho é bem ruim. E tem que ser na rua porque não dá para andar na calçada com carrinho, tem muito degrau. Com o recapeamento vai melhorar muito, estamos felizes”, destacou Luciane.